Spalletti in visita al murale dedicato a Maradona

Cronaca 17 Maggio 2022 Fonte: Corriere dello Sport



Realizzato nel 1990 nei quartieri spagnoli dall'artista autodidatta Mario Filardi





Cronaca17 Maggio 2022Corriere dello SportRealizzato nel 1990 nei quartieri spagnoli dall'artista autodidatta Mario Filardi



Napoli, la visita di Spalletti a Largo Maradona: una risposta a De Laurentiis?

Un gesto significativo da parte dell'allenatore azzurro - proprio ieri sera sul palco del concerto di Gianna Nannini in compagnia di Lorenzo Insigne e Kalidou Koulibaly al teatro Augusteo - quasi in risposta alle ultime dichiarazioni del presidente Aurelio De Laurentiis, che aveva rimarcato una "quotidianità poco partenope" da parte dell'ex tecnico di Inter e Roma.







In precedenza il tecnico azzurro aveva visitato la storica bottega del maestro napoletano Genny Di Virgilio nella storica via dei presepi nel centro della città,







Luciano Spalletti ha fatto visita al murale dedicato a Diego Armando Maradona, realizzato nel 1990 nei quartieri spagnoli dall'artista autodidatta Mario Filardi. Il tecnico di Certaldi ha anche incontrato il custode di "Largo Maradona" Antonio Esposito (detto "Bostik"), gestore della "Bodega de D10S".Napoli, la visita di Spalletti a Largo Maradona: una risposta a De Laurentiis?Un gesto significativo da parte dell'allenatore azzurro - proprio ieri sera sul palco del concerto di Gianna Nannini in compagnia di Lorenzo Insigne e Kalidou Koulibaly al teatro Augusteo - quasi in risposta alle ultime dichiarazioni del presidente Aurelio De Laurentiis, che aveva rimarcato una "quotidianità poco partenope" da parte dell'ex tecnico di Inter e Roma.In precedenza il tecnico azzurro aveva visitato la storica bottega del maestro napoletano Genny Di Virgilio nella storica via dei presepi nel centro della città,