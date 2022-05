Coppa Uefa, 33 anni dalla vittoria del Napoli

Cronaca 17 Maggio 2022 Fonte: Corriere dello Sport



Il club azzurro ha pubblicato 4 scatti, sui propri canali ufficiali, relativi al memorabile successo contro lo Stoccarda





Cronaca17 Maggio 2022Corriere dello SportIl club azzurro ha pubblicato 4 scatti, sui propri canali ufficiali, relativi al memorabile successo contro lo Stoccarda Il Napoli festeggia, con un post sui canali social, i 33 anni dalla vittoria della Coppa Uefa 1989 - unico trofeo internazionale conquistato, fatta eccezione per la Coppa delle Alpi e della Coppa di Lega italo-francese) contro lo Stoccarda.



Napoli, i 33 anni dalla Coppa Uefa contro lo Stoccarda ricordati sui social

Tempi in cui la finale della seconda competizione europea si giocava in gare di andata e ritorno. Quest'ultima disputata al Neckasrstadion di Stoccarda dopo il 2-1 dell'allora "San Paolo" firmato Maradona (su rigore) e Antonio Careca, che nel secondo tempo avevano rimontato l'iniziale vantaggio teutonico del "napoletano di Germania" Maurizio Gaudino.



Napoli, quella straordinaria sera del Neckasrstadion

Nella sfida in terra tedesca, una partita straordinaria da parte della compagine di Ottavio Bianchi, conclusasi sul 3-3, ma in cui gli azzurri si erano portati, dopo il momentaneo botta e risposta Alemão-Jürgen Klinsmann, ben presto (già al 62') sul 3 a 1 a proprio vantaggio, grazie agli acuti di Ciro Ferrara e Careca. Senza peso, la successiva autorete di Nando De Napoli e l'acuto, all'89', di Nils Schmäler.



