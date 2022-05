Giro d'Italia, salta la seduta del Napoli

Cronaca13 Maggio 2022Corriere dello SportLa squadra si ritroverà quindi direttamente in ritiro nella serata di domani e svolgerà il consueto risveglio muscolare nella mattinata di domenica Domani il Napoli non si allenerà a causa dell'impossibilità di circolare per l'ottava tappa del Giro d'Italia, che partirà dal capoluogo campano e attraverserà la provincia, per tornare poi in città. La squadra si ritroverà quindi direttamente in ritiro nella serata di domani e svolgerà il consueto risveglio muscolare nella mattinata di domenica. Per il Giro d'Italia, la frazione di domani misurerà 153 chilometri, e i più impegnativi saranno quelli dei Campi Flegrei. Ci sarà uno stop di sette ore al porto di Pozzuoli, molte strade chiuse, così come lo svincolo della tangenziale. Partenza alle 13.30 da piazza del Plebiscito, ci saranno quattro giri sul percorso tutto napoletano, tra la città e l'hinterland. Festa finale sul lungomare Caracciolo.