Tutti a disposizione in vista della gara con il Genoa

Cronaca 12 Maggio 2022 Fonte: Corriere dello Sport



Il Napoli contro un Grifone affamato di punti salvezza vuole definitivamente blindare la terza posizione





Cronaca12 Maggio 2022Corriere dello SportIl Napoli contro un Grifone affamato di punti salvezza vuole definitivamente blindare la terza posizione L'intera rosa del Napoli è a disposizione di mister Luciano Spalletti in vista della partita contro il Genoa, in programma domenica al Maradona e valida per la 37esima e penultima giornata di campionato. Anche Giovanni Di Lorenzo è tornato a lavorare con la squadra ed è pienamente recuperato.



Napoli: seduta mattutina con partitella, Di Lorenzo c'è

"Seduta mattutina per il Napoli all'SSC Napoli Konami Training Center - è la nota pubblicata dalla società partenopea sul proprio sito ufficiale -. La squadra ha iniziato la sessione con attivazione e torello. Successivamente partita a tema e lavoro tattico. A chiusura di sessione partita a campo ridotto. Di Lorenzo ha svolto l'intera seduta in gruppo". Il Napoli contro un Grifone affamato di punti salvezza vuole definitivamente blindare la terza posizione in classifica: la partita sarà diretta dall'arbitro Fabbri di Ravenna, coadiuvato dagli assistenti Passeri e Costanzo, dal quarto uomo Giua e dagli addetti al Var Abisso e Maggioni.