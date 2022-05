Striscione contro Spalletti al Maradona

Messaggio shock a Spalletti nel piazzale del Maradona: in serata, nel bel mezzo della finale di Coppa Italia, all'esterno dello stadio è stato esposto uno striscione dal contenuto durissimo nei confronti dell'allenatore del Napoli: «16-10-21: Spalletti, la Panda te la restituiamo... Bast' ca te ne vaje!». Ovvero: basta che vai via. E poi la firma: "'E mariuoli". Cioè: i ladri. Il riferimento è chiaro: il 16 ottobre, infatti, ignoti rubarono la sua auto, la sua Fiat Panda parcheggiata sotto l'albergo che è la sua dimora napoletana. Un messaggio simbolico che ha dell'incredibile: Spalletti, in sintesi, è stato invitato ad andare via.







Una contestazione tremenda e indecifrabile che fa il paio con quella dei cori e delle uova lanciate contro il bus della squadra e poi consegnate a Insigne in un cartone - così da distribuirle a tutta la squadra - nel giorno della partita con il Sassuolo. E dunque dopo la sconfitta di Empoli. La qualificazione alla prossima Champions dopo il tramonto del sogno scudetto, evidentemente, non è stata ritenuta un obiettivo sufficiente; e tra l'altro lo striscione apparso ieri, all'altezza della Curva B, fa il paio con quello esposto lunedì, in occasione del 35° anniversario della conquista del primo tricolore: "10 maggio 1987: 35 anni or sono, altri uomini, altri valori. Della mer... attuale preserviamo solo i colori".



