Seduta mattutina per il Napoli Konami Training Center di Castel Volturno. Gli azzurri continuano a preparare il match contro il Genoa, in programma domenica allo stadio "Diego Armando Maradona" per la trentasettesima e penultima giornata di Serie A.



Napoli: Anguissa e Ghoulam tornano completamente in gruppo

La squadra agli ordini di Luciano Spalletti, dopo una prima fase di attivazione e torello, ha svolto partita a tema e lavoro di forza. A chiusura di sessione partita a campo ridotto. Di Lorenzo ha svolto lavoro di prevenzione in campo. Il centrocampista camerunense André-Frank Zambo Anguissa e il terzino algerino Faouzi Ghoulam hanno svolto tutto il lavoro in gruppo.