7 Maggio 2022



Cronaca7 Maggio 2022Forum SoloNapoli - DarioCon questa vittoria, praticamente, per quel che vale, si consolida il terzo posto Che dire di questa vittoria del Napoli a Torino. Poco, non c'è molto da dire. Di rilievo c'è l'ennesimo rigore sbagliato dal talento di Fratte, non capisco perché glieli lasciano tirare, e che, con questa vittoria, praticamente, per quel che vale, si consolida il terzo posto. Big deal! direbbero gli americani. Il Napoli ha vinto per uno a zero con goal di Fabian nel secondo tempo. In campo non si è notato un grande agonismo da entrambe le squadre, e c'era da aspettarselo.

Fra i migliori del Napoli inserisco sicuramente Osimhen, Anguissa e K2. Il peggiore in assoluto è stato Insigne, seguito da Rrahmani, quest'ultimo autore di falli inconcepibili e dormite clamorose. Tutto qui.

Da notare il particolare atteggiamento di Osimhen. Credo sia stato già venduto e, con lui, Fabian. Il cosiddetto presidentissimo incasserà dalle due cessioni più di 150 milioni. Sarà certamente contento e già si prepara a contare la considerevole cifra. Intanto, già sta piangendo da un bel po', affermando che è sotto di 220 milioni e bla, bla, bla. Lui, dicevo, sarà certamente contento, ma i tifosi non credo proprio. Il solco, quindi, che divide società(?) e tifoseria è destinato ad ampliarsi. Ormai è chiaro, anche a chi si ostina a negare l'evidenza, che il Napoli non è un traguardo, ma una semplice tappa. Questo signore che è alla presidenza da tre lustri ha trovato la gallina dalle uova d'oro. La gallina che gli ha tolto parecchie castagne dal fuoco ed è diventata il solo suo sostentamento. La tifoseria, invece, ha trovato il peggior presidente della sua storia. Fa ridere chi fa finta di non capire perché a Napoli non si tifa più come un tempo, perché la gente non accorre numerosa allo stadio, fatta eccezione per le partite di cartello. Suvvia, non è difficile da capire. Con questa presidenza, con questo monarca megalomane al potere, sarà sempre così, anzi le cose sono destinate a peggiorare. Si notino le su ultime dichiarazioni. Ma stiamo scherzando?

No, la passione non è morta. È solo in fase di quiescenza. Date alla tifoseria una nuova presidenza: meno spocchiosa, più rispettosa di città e tifoseria e nelle corde il rischio d'azienda, e vedrete cose che voi umani non avete mai visto.