Juric: "Abbiamo concesso troppo al Napoli"

Interviste 7 Maggio 2022 Fonte: DAZN



"Certe cose le abbiamo fatte bene, mentre altre potevamo fare di più. Non male insomma, ma non benissimo"





Nella 36a giornata di Serie A TIM, il Torino ha interrotto la propria striscia di imbattibilità perdendo 0-1 contro il Napoli all'Olimpico Grande Torino. Sconfitta che sposta di poco il giudizio sulla stagione dei granata.



NON MALE, MA NEANCHE BENE

"Non abbiamo male, ma neanche bene - ha commentato Ivan Juric a DAZN a fine partita -. Certe cose le abbiamo fatte bene, mentre altre potevamo fare di più e abbiamo concesso troppo al Napoli. Non male insomma, ma non benissimo".



PRAET E RICCI DEVONO CRESCERE

Contro il Napoli il Torino ha lasciato spesso solo il Gallo Belotti, ma a fine partita Ivan Juric ha puntato il dito su qualche problema in mezzo al campo: "Praet preferisce andare subito in avanti, ma io lo vorrei più partecipe nella manovra - ha commentato il tecnico del Torino -. Belotti poteva fare meglio, ma la mia idea è che Praet è un grande giocatore ma che deve partecipare ad entrambe le fasi, mentre a lui piace andare in profondità".



Anche Samuele Ricci deve migliorare per il calcio di Juric: "Deve alzare il suo livello se vuole giocare, in assoluto. A questi livelli devi rubare più palloni e giocare meglio tecnicamente. Dobbiamo pensare a quello e alzare il livello tecnico, ma anche a rubare più palloni".



