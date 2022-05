Fabian Ruiz: "Una vittoria fortemente voluta"

Al termine del match vinto contro il Torino l'autore dell'unica rete della partita, il centrocampista del Napoli Fabián Ruiz, parla ai microfoni di 'Dazn':"Sapevamo che sarebbe stata una partita difficile, il Toro è forte e aggressivo - spiega Ruiz -. Era una partita complicata, volevamo vincere perché volevamo portare i tre punti dopo la sconfitta contro l'Empoli. Volevamo dare una gioia ai tifosi, non so cosa sia successo contro l'Empoli, ma siamo una squadra forte e sapevamo che potevamo vincere oggi. Volevamo giocare, creare occasioni e abbiamo fatto gol. Terzo posto? Abbiamo raggiunto il nostro obiettivo di entrare in Champions League, mancavamo da due anni e i tifosi lo meritano".Ruiz sul sogno scudetto: "C'eravamo vicini, ma ci riproveremo il prossimo anno"E sullo scudetto, spiega: "Siamo stati vicini al sogno scudetto, ma siamo consapevoli che era difficile e siamo comunque contenti. Questa è la strada giusta, dobbiamo stare sempre nei primi posti e speriamo che quest'anno sia la base per lo scudetto per l'anno prossimo. Gol? Ho avuto fortuna, ho recuperato palla e ho tirato. Contento per il gol, ma di più per la vittoria che meritavamo".