Interviste7 Maggio 2022Corriere dello Sport"Delusione per non essere riusciti a lottare per lo scudetto? Abbiamo fatto il nostro dovere raggiungendo la Champions" Intervistato da Dazn nel pre match del Grande Olimpico di Torino, il difensore Amir Rrahmani si è detto soddisfatto degli obiettivi raggiunti: "Adesso abbiamo raggiunto il nostro obiettivo principale. È stata una stagione impegnativa quella disputata sinora. Delusione per non essere riusciti a lottare per lo scudetto? Noi comunque abbiamo fatto il nostro dovere raggiungendo la Champions League, questo è importante".