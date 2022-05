Juric: "Vogliamo finire bene questa stagione"

6 Maggio 2022



"La squadra sta bene, ci mancherà soltanto lo squalificato Lukic mentre fra i pali domani tocca a Berisha"





Interviste6 Maggio 2022Repubblica"La squadra sta bene, ci mancherà soltanto lo squalificato Lukic mentre fra i pali domani tocca a Berisha" Ruota tutto attorno alla parola “ambizione”, il momento granata. Dopo aver toccato con mano la “magia” degli Invincibili, il 4 maggio a Superga, Ivan Juric lega il passato al futuro del Toro. In mezzo c'è il presente che si chiama Napoli, la rivale dei granata domani alle 15 al Grande Torino. “La squadra sta bene, ci mancherà soltanto lo squalificato Lukic mentre fra i pali domani tocca a Berisha” tira le somme il tecnico croato che poi si concentra sull'ambizione granata: “A Superga è stato molto emozionante, specialmente quando capitan Belotti ha letto i nomi dei caduti. Ho visto tanta gente, tante famiglie, tutto quello che significa il Torino per i tifosi. La giornata del 4 maggio mi ha lasciato la sensazione di una grande unità e anche di una grande ambizione per il futuro". Un tema che parte proprio dal futuro di Belotti: “La mia sensazione è che sia tutto molto più semplice di quello che sembra: devono sedersi e parlare per mettersi d'accordo. E' tutto molto semplice, se vogliono”.



Dal capitano al futuro della squadra il passo è breve: “La società deve decidere quale strada vuole prendere e io non l'ho ancora capito. Se ci sono ambizioni c'è poco da dire, bisogna tenere i giocatori forti e portarne altri – spiega Juric -. Poi si tratta di fare lo step in più che non è mai facile, ma devi anzitutto fare cose giuste. I giovani? I giovani li abbiamo ma se si vuole puntare in alto non bastano loro, in quel caso serve qualcosa in più”. Ne avete già parlato? “No, non ancora – risponde l'allenatore del Torino -. Per il momento siamo concentrati sul finale di stagione poi si dovrà discutere di una situazione che rimane complessa”.



