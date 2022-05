Lobotka: "Scudetto? Ci riproveremo"

Interviste5 Maggio 2022Corriere dello Sport"Siamo contenti di essere arrivati in Champions, l'obiettivo delle prossime tre gare è vincerle tutte" L'appuntamento con lo scudetto è stato solo rimandato di una stagione, perché il Napoli farà di tutto per raggiungerlo nel prossimo campionato. Ne è sicuro Stanislav Lobotka, centrocampista slovacco degli azzurri, che nel corso della trasmissione radiofonica Radio Goal, sulle frequenze di Radio Kiss Kiss Napoli, ha già ben chiari gli obiettivi per l'anno che verrà: "Lo scudetto era il nostro sogno pero non ce l'abbiamo fatta. Nella prossima stagione proveremo a vincere il campionato. Pensiamo a finire nel migliore dei modi questa stagione e poi ricaricheremo le energie in vista della prossima”.



Lobotka: "Ora vogliamo il secondo posto"

Nonostante il traguardo non raggiunto, il Napoli è comunque riuscito a qualificarsi in Champions League e ora giocherà le ultime tre gare con la speranza di conquistare il secondo posto. Lobotka ha infatti spiegato: "Siamo contenti di essere arrivati in Champions, l'obiettivo delle prossime tre gare è vincerle tutte. Il nostro obiettivo ora è il terzo posto, forse il secondo, cerchiamo di giocare al meglio e esprimere il nostro miglior calcio e quindi cercheremo di dare il massimo. Sono pronto e siamo pronti per la partita con il Torino”. Poi sulla Champions ha aggiunto: "La Champions League è una competizione che ogni giocatore sogna di giocare, tutte le partite di questa competizione sono belle da vedere".



Lobotka: "Spalletti mi ha cambiato"

Nel corso dell'intervista rilasciata a Radio Kiss Kiss Napoli, Lobotka ha svelato di aver avuto in Luciano Spalletti una figura molto importante per la sua carriera: "Spalletti è stato molto importante per me perché mi ha dato un'opportunità e ha creduto in me, è molto importante per un calciatore avere la fiducia dell'allenatore. Grazie a lui sono un altro calciatore".



Lobotka, il messaggio ad Hamsik

Quando si parla di calciatori slovacchi con la maglia del Napoli non si può non pensare a Marek Hamsik. Il centrocampista ha da poco conquistato il primo scudetto in carriera, quello del campionato turco con la maglia del Trabzonspor, e nel corso di Radio Goal Lobotka ha svelato di aver chiamato l'ex capitano azzurro per congratularsi con lui: "Si ho sentito Hamsik, sono molto contento per lui, al Napoli non è riuscito a vincere il campionato non perché non ci hanno provato, ma loro hanno lottato per tanti anni e sono arrivati secondi e terzi. Sono molto contento per lui e credo che se lo meriti".



Cronaca 5 Maggio 2022

Sarà la prima direzione del fischietto bolognese con gli azzurri Cronaca5 Maggio 2022Sarà la prima direzione del fischietto bolognese con gli azzurri De Laurentiis assiste all'allenamento

Cronaca 5 Maggio 2022

La seduta in vista della partita con il Torino in programma sabato alle ore 15 Cronaca5 Maggio 2022La seduta in vista della partita con il Torino in programma sabato alle ore 15

