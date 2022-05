HOME | CRONACA | INTERVISTE | MERCATO | VIDEO | FOTO | STAGIONE | FORUM Cerca in: Offerta speciale per l'ultima sfida casalinga dell'anno

Cronaca5 Maggio 2022Corriere dello SportTutti coloro che acquisteranno un biglietto a tariffa intera, avranno la possibilitÓ di acquistarne un secondo ad una tariffa scontata del 50% I biglietti per la gara tra Napoli e Genoa, che si disputerÓ il 15 maggio 2022 alle ore 15 allo Stadio "Diego Armando Maradona" saranno posti in vendita a partire dalle 12 di venerdý 6 maggio. E, questa volta, con una grande novitÓ. In occasione dell'ultimo match casalingo, il club azzurro applicherÓ, nei settori di tribuna Posillipo e tribuna Nisida, una tariffa speciale: tutti coloro che acquisteranno un biglietto a tariffa intera, avranno la possibilitÓ di acquistarne un secondo ad una tariffa scontata del 50%.



Napoli, l'offerta speciale per l'ultima sfida casalinga dell'anno col Genoa. I prezzi settore per settore

Questi, tutti i prezzi settore per settore in vista della sfida ai rossobl¨ di Alexander Blessin: tribuna Posillipo 60 euro, tribuna Nisida 50, tribuna Family Adulto 15 (5 euro under 12), Distinti anello superiore 30, Distinti anello inferiore 20, Curve anello superiore 20, Curve anello inferiore 10.



Napoli-Genoa: come accedere all'offerta speciale in occasione della sfida del "Maradona"

La promozione Ŕ attiva nei giorni lunedý 9 e martedý 10 maggio, solo nei punti vendita indicati dalla societÓ. Per i primi giorni, e precisamente fino alle ore 23.59 di domenica 8 maggio, la vendita sarÓ riservata ai soli possessori di voucher, i quali, per usufruire della prioritÓ nell'acquisto, potranno recarsi nei punti vendita abilitati oppure collegarsi al link https://sport.ticketone.it/search?promoter=90600215.



