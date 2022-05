De Laurentiis assiste all'allenamento

La seduta in vista della partita con il Torino in programma sabato alle ore 15





Mancano ormai due giorni alla sfida di campionato in trasferta all'Olimpico Grande Torino contro i granata di Juric per il Napoli, che quest'oggi si è ritrovato per la consueta seduta di allenamento a Castel Volturno. Sessione mattutina per la squadra allenata da Luciano Spalletti, che ha proseguito il cammino di preparazione al match contro il Torino.



Dopo la riunione mattutina all'SSC Napoli Konami Training Center di Castel Volturno, la seduta in vista della partita in programma sabato alle ore 15 è iniziata con una prima fase di attivazione e torello, poi la squadra di Spalletti ha svolto partita a tema ed esercitazione tattica a tutto campo. A chiusura di sessione situazione di calci piazzati. Ad assistere all'allenamento anche il presidente Aurelio De Laurentiis.



Napoli, la situazione degli infortunati

Dopo aver svolto due sedute a parte a scopo precauzionale, Amir Rrahmani oggi ha svolto l'intera seduta in gruppo. Ancora lavoro di prevenzione per Giovanni Di Lorenzo, che ha lavorato a parte in campo. Anguissa, invece, ha svolto lavoro di prevenzione in palestra.