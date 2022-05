Mertens sempre più nella storia del Napoli



Cronaca1 Maggio 2022Corriere dello SportLa doppietta al Sassuolo gli ha permesso di fissare un nuovo record nella sua carriera napoletana.

Dries Mertens scrive un'altra pagina della storia del Napoli: l'attaccante belga è stato protagonista nel 6-1 rifilato dagli azzurri al Sassuolo con una doppietta che gli ha permesso di fissare un nuovo record nella sua carriera napoletana.



Napoli, Mertens in doppia cifra per 5 stagioni come Maradona e Insigne

Secondo quanto riporta Opta, Mertens è il quarto giocatore in tutta la storia del Napoli ad andare in doppia cifra di gol in cinque stagioni differenti in Serie A, dopo Antonio Vojak, Diego Maradona e Lorenzo Insigne. E se resterà in azzurro, l'ex PSV avrà la chance di superarli e di essere l'unico ad arrivare a quota 6, lasciando ancora più il segno nella storia del club campano. Grazie alla doppietta contro i neroverdi, Mertens è arrivato a quota 148 reti totali con i partenopei, allungando il suo vantaggio nella classifica dei marcatori di tutti i tempi, che vede al secondo posto appaiati Marek Hamsik e Lorenzo Insigne a quota 121 reti.