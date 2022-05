HOME | CRONACA | INTERVISTE | MERCATO | VIDEO | FOTO | STAGIONE | FORUM Cerca in: Morte Raiola, i tweet di De Laurentiis e Lozano

Il 54enne agente di calciatori che con il club azzurro ha lavorato negli ultimi anni per diversi rappresentati





Cronaca30 Aprile 2022Il MattinoIl 54enne agente di calciatori che con il club azzurro ha lavorato negli ultimi anni per diversi rappresentati «La notizia della scomparsa di Mino Raiola addolora me e tutto il Napoli. Le più sentite e sincere condoglianze e la nostra vicinanza alla sua famiglia». Queste le parole di Aurelio De Laurentiis, patron del Napoli che ha commentato dai suoi canali ufficiali la scomparsa quest'oggi di Mino Raiola, il 54enne agente di calciatori che con il club azzurro ha lavorato negli ultimi anni per diversi rappresentati.



Tra questi anche Hirving Lozano. Il messicano, che oggi è sceso in campo contro il Sassuolo trovando anche il gol, ha dedicato a Raiola un pensiero via social a partita finita. «Ho avuto la fortuna di conoscerti e imparare da te, non dimenticherò mai i momenti passati insieme. Ti ringrazio e non smetterò mai di onorare la tua memoria, Mino. Ci rivedremo, abbiamo ancora tempo per restare insieme» ha scritto il messicano sui social.



