Cronaca 30 Aprile 2022 Fonte: Forum SoloNapoli - Dario



I punti che davvero contavano e che consentivano di prendere il treno scudetto, non sono stati presi





Cronaca30 Aprile 2022Forum SoloNapoli - DarioI punti che davvero contavano e che consentivano di prendere il treno scudetto, non sono stati presi Netta vittoria del Napoli contro il Sassuolo, ma vale poco, anzi niente. I punti che davvero contavano e che consentivano di prendere il treno scudetto, non sono stati presi e tutto il resto è aria fritta, fuffa, chiacchiere che lasciano il tempo che trovano. La vittoria odierna blinda e assicura al 100% la Champions, ma per la gioia soprattutto di uno solo: il cosiddetto presidentissimo. Il popolo azzurro? Vincerà l'anno prossimo. È sempre la stessa storia, la stessa solfa.

Per quanto riguarda la prestazione odierna, tutto bello, tutto liscio. Il risultato finale recita: Napoli - Sassuolo 6-1. Marcatori: K2, Osimhen, Lozano, Mertens (2), Rrhamani, e Lopez per il Sassuolo. Da notare un'altra grande prestazione di Mertens e meraviglie da parte del duo Osimhen-Lozano. Chissà quanti rimpianti avrà avuto Spalletti nel vedere la prestazione di Mertens e le meraviglie di Osimhen-Lozano. Fa niente. È tardi anche per i rimpianti.

Mi soffermo sulle dichiarazioni del cosiddetto presidentissimo durante la settimana. È stato, come sempre, un diluvio di sciocchezze con l'immancabile autocelebrazione. Non è mai colpa sua. La colpa è sempre degli altri. Il soggetto in questione ha detto che il Napoli è sotto di 220 milioni. Sapete cosa significa questo? Che ha già venduto Ruiz ed Osimhen. Alla vendita dei due aggiungete i soldi della champions e siamo, grosso modo, sui 220 milioni. Sta mettendo le mani avanti con le avide saccocce già aperte. La gallina dalle uova d'oro lo mantiene e continua a fruttare. Ha detto, inoltre, che aveva già preso Ibra, ma che Gattuso si era opposto. A una sciocchezza del genere, non credo neanche se ne avessi le prove. Ha continuato con Ancelotti. Ha detto che è stato costretto a licenziarlo, perché la tifoseria non l'amava. Falso! Mi fermo, altrimenti avrò problemi di stomaco, posso solo dire quanto segue: il Napoli, con un individuo del genere, è destinato a non crescere mai, ma a diventare la barzelletta dell'Europa intera (vedi ordine ritiro, poi fatto rientrare per mancanza di albergo), dell'Italia già lo è.

Chi vuole davvero bene al Napoli, si auguri che questo infimo individuo lasci quanto prima la presidenza del Napoli. o si impegni a far sì che la lasci. Non c'è futuro con questo soggetto! È lui la morte della passione! È lui che spesso determina la desolazione del Maradona.

Per concludere. Per chi non l'avesse capito, fu sempre lui a determinare la decisione di Higuain, che fece benissimo ad andare via. ricordate l'indice accusatore di Higuain nell'allora San Paolo? Quell'indice era puntato contro il cosiddetto presidentissimo. Higuain aveva ragione, e non era certamente lui il traditore. Sveglia!