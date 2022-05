De Laurentis festeggia con i due Mertens

Per adesso ho fatto un contratto a Ciro Romeo…#ADL pic.twitter.com/UjH9vJVHX4 — AurelioDeLaurentiis (@ADeLaurentiis) April 30, 2022

"Per adesso ho fatto un contratto a Ciro Romeo...": Aurelio De Laurentiis su Twitter ha festeggiato la larga vittoria del Napoli contro il Sassuolo pubblicando una sua foto negli spogliatoi dello stadio Maradona insieme a Dries Mertens e al figlio dell'attaccante belga, Ciro Romeo, nato da pochi giorni.In attesa del prolungamento del contratto di Mertens, sempre più vicino, il patron dei partenopei ha voluto inviare un segnale chiaro. La foto pubblicata su Twitter è diventata subito virale in rete, con i tifosi del Napoli che hanno incitato il presidente a trovare quanto prima l'intesa con la punta, andata a segno due volte oggi contro il Sassuolo.