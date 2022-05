Giuntoli: "Faremo una squadra di livello"

"Siamo stati molti competitivi fino alla fine, abbiamo l'amarezza di non aver fatto di più"





Interviste30 Aprile 2022Area Napoli"Siamo stati molti competitivi fino alla fine, abbiamo l'amarezza di non aver fatto di più" Cristiano Giuntoli, direttore sportivo della SSC Napoli, ha parlato ai microfoni di DAZN prima del fischio iniziale di Napoli-Sassuolo, match valido per la 35esima giornata del campionato di Serie A 2021-2022. Sul nuovo acquisto del Napoli il dirigente partenopeo ha così riferito: "Kvaratskhelia? La grandezza dei calciatori la si vede in campo", ha riferito in merito all'acquisto del calciatore georgiano che arriverà in azzurro a partire dalla prossima stagione.



