Napoli-Sassuolo: le probabili formazioni



Cronaca 30 Aprile 2022 Fonte: Sky



Luciano Spalletti cambierà solo due uomini rispetto all'incredibile sconfitta di Empoli





Uno dei due anticipi che aprirà la 35^ giornata di Serie A sarà quello tra Napoli e Sassuolo, in programma oggi alle ore 15 al "Maradona". La squadra di Spalletti cerca riscatto dopo la sconfitta di Empoli e vuole tornare alla vittoria dopo tre partite (due sconfitte e un pareggio). Cerca punti anche il Sassuolo, che dopo un buon momento, ha ottenuto zero punti nelle ultime due partite contro Cagliari e Juventus. All'andata finì con un 2-2 spettacolare.



Luciano Spalletti cambierà solo due uomini rispetto all'incredibile sconfitta di Empoli. Dopo l'errore in occasione del 2-2, Meret tornerà in panchina per lasciare spazio a Ospina, così come Koulibaly torna titolare accanto a Rrahmani dopo la squalifica. A chiudere la difesa ci saranno il giovane Zanoli a destra, Mario Rui a sinistra. In mediana giocheranno ancora Anguissa e Fabian Ruiz, conferma per Osimhen in attacco: a supportarlo ci saranno Lozano, Mertens e Insigne.



NAPOLI (4-2-3-1) Probabile formazione: Ospina; Zanoli, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Anguissa, Fabian Ruiz; Lozano, Mertens, Insigne; Osimhen. Allenatore: Spalletti.



Dionisi sceglie il classico 4-2-3-1, ma cambiando qualcosa rispetto alla sfida contro la Juventus. In difesa conferme per Muldur a destra e Chiriches centrale, ma accanto a lui ci sarà Ferrari e non Ayhan, con Rogerio a sinistra per sostituire lo squalificato Kyriakopoulos. Inamovibili a centrocampo Maxime Lopez e Frattesi, ma c'è una novità nei tre dietro a Gianluca Scamacca: sarà assente Traorè per infortunio, ma torna titolare Filip Djuricic dopo oltre sei mesi. Sugli esterni giocheranno Raspadori e Domenico Berardi.



SASSUOLO (4-2-3-1) Probabile formazione: Consigli; Muldur, Chiriches, Ferrari, Rogerio; Frattesi, Lopez; Berardi, Djuricic, Raspadori; Scamacca. Allenatore: Dionisi.