Spalletti: "Credevo allo scudetto"

Interviste 29 Aprile 2022 Fonte: Corriere dello Sport



"Penso che la squadra sia stata competitiva ma ha perso troppi punti per strada anche non meritando"





Interviste29 Aprile 2022Corriere dello Sport"Penso che la squadra sia stata competitiva ma ha perso troppi punti per strada anche non meritando" "Le certezze questa settimana sono quelle che il presidente Aurelio De Laurentiis ha portato nel nostro gruppo". Luciano Spalletti, nella conferenza di presentazione al match di domani, sabato 30 aprile contro il Sassuolo con fischio d'inizio alle 15, si è allineato alle ultime uscite del numero uno in casa Napoli.



"De Laurentiis ha ridato certezze. Futuro? Pensiamo solo a finire al meglio il campionato"

Spalletti ha proseguito: "Il presidente ha trascorso tanto tempo coi giocatori, ha parlato con loro, ha voluto toccare con mano la situazione, siamo stati a cena tutti insieme. Tuttavia non si è assolutamente parlato di futuro. Al momento, tutti i nostri pensieri, miei e dei ragazzi, sono rivolti a terminare al meglio la stagione: c'è ancora un posto Champions, infatti, da assicurarsi".



Spalletti: "Alle nostre spalle, 3-4 big che ora sembra stiano facendo una grande annata..."

Spalletti ha proseguito: "Come sto? Non sono certo contento dell'ultima partita. Quei dieci minuti di Empoli ci sono costati cari. Vi siete ingolositi con lo Scudetto? La squadra, in certi momenti della stagione, ha mostrato cose eccezionali, ma quando è arrivato il momento di premere sull'acceleratore, non abbiamo più avuto le forze per farlo. Ad ogni buon conto è giusto analizzare la stagione per intero: non possiamo non considerare quanto di buono abbiamo fatto fin qui, abbiamo tenuto alle nostre spalle 3-4 avversari che, ora, sembrano stiano facendo un grande campionato. Mertens e Osimhen dal 1'? Non sempre sono in grado di proporli, ma contro il Sassuolo potrebbe toccare ancora a loro. I tifosi del Napoli? Sempre eccezionali. Amano la maglia: dopo un mese qui ho provato subito sensazioni uniche".



