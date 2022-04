Ounas non si è allenato per sindrome influenzale

Come già accaduto nella giornata di ieri, anche oggi il presidente Aurelio De Laurentiis ha seguito da bordo campo tutta la seduta





Come già accaduto nella giornata di ieri, anche oggi il presidente Aurelio De Laurentiis ha seguito da bordo campo tutta la seduta, mostrando il supporto della società all'ambiente, dopo le difficili settimane vissute. Allenamento che è iniziato con una prima fase di attivazione muscolare e torello, seguito da partite a tema. In chiusura di sessione, Luciano Spalletti ha fatto lavorare il gruppo sulle situazioni tattiche.



Napoli, assente Ounas

Sul fronte infortunati, Ghoulam ha svolto l'intera seduta in gruppo, tornando quindi a disposizione di Spalletti. Lavoro personalizzato in campo per Elmas e Lobotka, mentre Ounas non si è allenato per sindrome influenzale, con la sua presenza per la sfida con il Sassuolo che potrebbe essere a rischio.