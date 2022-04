Ripresa degli allenamenti con De Laurentiis...

Napoli, personalizzato per Elmas e Lobotka

All'allenamento di oggi era presente anche il presidente Aurelio De Laurentiis, che è rimasto a bordo campo per l'intera seduta del suo Napoli. Un modo per dimostrare la vicinanza della società in questo momento complicato. Ma anche per dare la scossa a un ambiente che nelle ultime settimane ha perso troppi punti, vedendo allontanarsi definitivamente il treno scudetto. La squadra ha eseguito una prima parte di attivazione in palestra, poi si è spostata sul campo 2 per il torello e la partitella a campo ridotto. Chi ha giocato domenica in Toscana ha lasciato il campo prima, per tutti gli altri lavoro tecnico con conclusioni in porta. Capitolo infortunati: Elmas e Lobotka hanno fatto lavoro personalizzato in campo, Ghoulam invece ha svolto parte del lavoro in gruppo e parte del personalizzato in campo.



De Laurentiis: la giornata del presidente

Aurelio De Laurentiis ieri era a Ischia e ha alloggiato nello stesso albergo che da luglio ospita Luciano Spalletti. Questa mattina si è spostato a Castel Volturno poco prima che cominciasse l'allenamento. Stasera cenerà in compagnia del gruppo. Non ci sarà dunque un ritiro, visto che la squadra dopo cena tornerà a casa. Ci sarà però da fare un nuovo patto, questa volta per la Champions League. Tutto pur di risollevare la squadra che ha fatto un solo punto nelle ultime tre partite.



