Voci dal Forum: Basta



Cronaca 24 Aprile 2022 Fonte: Forum SoloNapoli - Dario



Questa squadra è guidata dalla panchina da uno che è un misto di presunzione e follia





Cronaca24 Aprile 2022Forum SoloNapoli - DarioQuesta squadra è guidata dalla panchina da uno che è un misto di presunzione e follia

Mai una gioia e non potrebbe essere diversamente. Questa è una squadra senza personalità, senza cattiveria agonistica, senza niente di niente e sorretta da una presunzione senza limiti. Inoltre, è guidata dalla panchina da uno che è un misto di presunzione e follia. Per favore, ma dove si vuole andare? Sì, proprio così, mai una gioia, fatta eccezione per il bilancio e i dividendi che la famiglia si deve spartire. Io mi sono divertito soprattutto con il Napoli mazzarriano, fatto di furore agonistico, e quello maradoniano, accarezzato da venti divini. Salvo ancora quello sarriano, ma non ai livelli dei precedenti, e il resto è fuffa, piagnisteo e delusione. Basta! La misura è colma, basta!

Per quanto riguarda la partita odierna, diciamo che il Napoli aveva chiuso in vantaggio il primo tempo, nonostante l'Empoli avesse giocato meglio, grazie a una prodezza di Ciro, ben servito da Lozano su velo di Osimhen. Nel secondo tempo, il gran genio della panchina sostituisce subito Zanoli con Malcuit. Quest'ultimo si mette in mostra per una continua serie di disastri. Il Napoli, comunque, raddoppia verso la metà del secondo tempo con Insigne, ben lanciato da Anguissa. A questo punto, un'altra genialata dalla panchina: fuori Mertens e Lozano, praticamente i migliori e dentro Zielinski e Politano. All'80° l'Empoli accorcia. Tre minuti dopo, su colossale papera di Meret, pareggia e nel primo minuto di recupero si porta in vantaggio e non viene più ripreso. VERGOGNA! Ammesso che conosciate questo nobile sentimento. È tutto!

C'è poco o nulla da aggiungere, se non ringraziare la Salernitana per la splendida vittoria sulla Fiorentina, che quasi ci blinda la Champions. A proposito di Salernitana, mi auguro tanto che si salvi perché sono certo che, se dovesse, appunto, salvarsi, l'anno prossimo disputerà un grosso campionato. Il presidente dei granata ha soldi veri e non chiacchiere. Di chiacchiere De Laurentiis ne vende quante ne volete, e a buon mercato. Chi vuole può cominciare già a prepararsi per i prossimi Giochi senza frontiere di Dimaro e Castel di Sangro. Mi raccomando, che il portamonete sia pieno. altrimenti ADL...