Spalletti: "Se si perde così, è colpa mia"

Interviste 24 Aprile 2022 Fonte: Il Mattino



"Valutazioni sul futuro? Ci penseremo alla fine, abbiamo ancora la Champions League da agganciare poi valuteremo col club"





Interviste24 Aprile 2022Il Mattino"Valutazioni sul futuro? Ci penseremo alla fine, abbiamo ancora la Champions League da agganciare poi valuteremo col club" Serviva vincere non solo per continuare a sognare lo scudetto, ma anche per rilanciarsi dopo Fiorentina e Roma. Invece il Napoli crolla anche a Empoli, una sconfitta clamorosa dopo due gol di vantaggio. «Prendo atto di quello che accade, ma immaginarsi un finale così era difficile» le parole di Luciano Spalletti a fine gara «Può capitare: gli avversari non hanno mollato mai, hanno avuto intensità e cattiveria, noi abbiamo perso attenzione nel finale di gara. abbiamo caratteristiche precise: dobbiamo essere sempre stimolati a comandare il gioco per non dover subire e rincorrere gli avversari quando la partita diventa una battaglia».



Una sconfitta che ha dell'incredibile, il Napoli non perdeva in campionato dopo aver accumulato due gol di vantaggio da ottant'anni. «Abbiamo fatto errori che non dovevamo fare visto il nostro livello, ma se la squadra è questa qui, dal punto di vista tecnico e mentale, la responsabilità è dell'allenatore» ha continuato Spalletti provando a spiegare il ko contro la sua ex squadra «È tutto la conseguenza di quello che è l'atteggiamento settimanale. C'è stato anche timore nel finale e il resto l'ha fatto l'Empoli, che ha qualità e forza anche se non vincevano da tanto. È una squadra che aveva fame. Ma ormai è un anno che siamo insieme, se non siamo riusciti a cambiare questi errori è segno che ho trasferito male il mio lavoro alla squadra. Valutazioni sul futuro? Ci penseremo alla fine, abbiamo ancora la Champions League da agganciare poi valuteremo col club».



Serviva vincere non solo per continuare a sognare lo scudetto, ma anche per rilanciarsi dopo Fiorentina e Roma. Invece il Napoli crolla anche a Empoli, una sconfitta clamorosa dopo due gol di vantaggio. «Prendo atto di quello che accade, ma immaginarsi un finale così era difficile» le parole di Luciano Spalletti a fine gara «Può capitare: gli avversari non hanno mollato mai, hanno avuto intensità e cattiveria, noi abbiamo perso attenzione nel finale di gara. abbiamo caratteristiche precise: dobbiamo essere sempre stimolati a comandare il gioco per non dover subire e rincorrere gli avversari quando la partita diventa una battaglia».Una sconfitta che ha dell'incredibile, il Napoli non perdeva in campionato dopo aver accumulato due gol di vantaggio da ottant'anni. «Abbiamo fatto errori che non dovevamo fare visto il nostro livello, ma se la squadra è questa qui, dal punto di vista tecnico e mentale, la responsabilità è dell'allenatore» ha continuato Spalletti provando a spiegare il ko contro la sua ex squadra «È tutto la conseguenza di quello che è l'atteggiamento settimanale. C'è stato anche timore nel finale e il resto l'ha fatto l'Empoli, che ha qualità e forza anche se non vincevano da tanto. È una squadra che aveva fame. Ma ormai è un anno che siamo insieme, se non siamo riusciti a cambiare questi errori è segno che ho trasferito male il mio lavoro alla squadra. Valutazioni sul futuro? Ci penseremo alla fine, abbiamo ancora la Champions League da agganciare poi valuteremo col club».