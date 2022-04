Andreazzoli: "Vissute emozioni che fanno bene"

Un girone più tardi, l'Empoli di Aurelio Andreazzoli ritrova la vittoria e lo fa ancora con il Napoli. Sei punti sui sei disponibili contro gli azzurri dell'ex compagno Luciano Spalletti per i toscani. «Sono contento per la società, merita gioie come questa» ha detto l'allenatore toscano a fine gara «Al di là degli aspetti tecnici, oggi c'è stato un insieme di emozioni che fanno bene alla mente e al cuore. Sono emozioni per le quali si lavora e auguro a tutti di provarle. È sempre calcio, ma si vive anche per quello».



La salvezza ora è più vicina, un motivo in più per stare tranquilli. «Avevo chiesto alla squadra di giocarla al meglio per poterla poi raccontare ai figli ed effettivamente è venuta fuori una gara così. La mostrerò a mio nipote» ha continuato Andreazzoli a Dazn a fine gara «Spalletti mi vuol bene lo stesso, sarà felice perché sono felice io. In passato lui è andato in Champions e io sono retrocesso, il calcio è così. Volevamo fare questa partita e l'abbiamo fatta, abbiamo preso rischi ma va bene e la squadra si è sacrificata dal primo all'ultimo minuto».



