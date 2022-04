Empoli-Napoli: i precedenti



Con Sarri allenatore l'unica vittoria azzurra al Castellani: stagione 2016/2017, risultato 2-3





Quella di domani con inizio alle ore 15.00 sarà la sfida numero 18 tra Empoli e Napoli in Serie A. E' la nona volta in trasferta. Gli otto precedenti non sorridono affatto ai partenopei con una sola vittoria contro le 3 empolesi e i 4 pareggi.



L'ultima sconfitta dei partenopei risale al 3 aprile 2019 con i padroni di casa avanti con Farias e raggiunti al tramonto del primo tempo con l'ex turno Zielinski. Di Lorenzo (che la stagione successiva sarebbe diventato un calciatore del Napoli, ndr) fissò il punteggio di 2-1.



Con Sarri allenatore l'unica vittoria partenopea: stagione 2016/2017 con il Napoli vittorioso per 3-2. Una doppietta di Insigne intervallata da una rete di Mertens portarono i partenopei sul 3-0. Nella ripresa i toscano con El Kaddouri e un rigore di Maccarone resero il match più vibrante, fissando il punteggio.



Per ritrovare l'ultimo pareggio bisogna andare indietro nel tempo di quasi sette anni fa. Stagione 2015/2016 era il 13 settembre 2015 quando il Napoli per due volte in svantaggio (Saponara – Pucciarelli, ndr) una volta con Insigne e una volta con Allan si raggiunse il pareggio.



All'andata Andreazzoli fece un brutto scherzo a Spalletti vincendo con un gol molto fortunoso di Cutrone dopo un rimpallo di Anguissa. Il Napoli al di là degli obiettivi di classifica dovrà vendicare la gara di andata ma attenzione, l' Empoli non vince proprio dalla notte di Fuorigrotta in questo campionato (12 dicembre scorso, ndr)