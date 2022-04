Il Pampa Sosa in visita a Castelvolturno

L'ex attaccante azzurro è stato salutato e festeggiato con calore dal tecnico e dalla squadra





Cronaca21 Aprile 2022Corriere dello SportL'ex attaccante azzurro è stato salutato e festeggiato con calore dal tecnico e dalla squadra "Napoli non è la mia seconda casa: è la prima. Spalletti? L'ho avuto a Udine ed è stato molto importante per la mia carriera. Sa trasferire tranquillità e passione alla squadra, che lotterà fino all'ultimo per lo Scudetto". A suonare la carica in casa Napoli e Roberto Sosa. Il "Pampa" è stato ospite ieri a Castel Volturno all'allenamento della quadra e ha raccontato l'esperienza all'interno della trasmissione "Giochiamo d'anticipo" su Canale 8.



Sosa: "Orgoglioso di aver contribuito alla rinascita del Napoli"

L'ex attaccante, 30 reti in 131 presenze con la maglia azzurra tra il 2004 e il 2008, dalla Serie C1 alla A: "E' sempre bello guardarsi alle spalle per recuperare i bei ricordi, io lo faccio spesso perché questa città mi appartiene, è casa mia. Nel 2004, con l'arrivo di De Laurentiis, il Napoli è risorto. Ha preso in mano una situazione in cui si giocava a porte chiuse e non c'erano i palloni. Sono orgoglioso di aver contribuito alla rinascita del club: non bisogna mai dimenticarsi da dove si arriva. Oggi si parla di una qualificazione Champions che, a dirla tutta, l'anno scorso è sfuggita solo nell'ultima partita contro il Verona...".



Sosa su Spalletti: "Sa trasmettere tranquillità e passione. Il suo Napoli lotterà fino all'ultimo"

Quindi, le parole su Luciano Spalletti: "L'ho avuto a Udine: è stato molto importante per la mia carriera. Sa trasmettere tranquillità e passione alla squadra. Contro Fiorentina e Roma qualcosa non ha funzionato, ma ho visto grande determinazione negli occhi di tutti. Sicuramente la squadra lotterà per lo Scudetto fino all'ultima partita di questo campionato".



