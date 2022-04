Ripresa la preparazione a Castelvolturno

Cronaca 20 Aprile 2022 Fonte: Corriere dello Sport



In vista del prossimo impegno di campionato in cui il Napoli affronterà l'Empoli





Smaltito l'amaro pareggio contro la Roma, il Napoli continua la preparazione in vista del prossimo impegno di campionato in cui affronterà l'Empoli, in programma allo stadio Castellani, domenica 24 aprile alle 15:00. Gli azzurri si sono ritrovati agli ordini di Luciano Spalletti, per svolgere la seduta di allenamento al Konami Training Center di Castel Volturno.

Sessione mattutina per la squadra partenopea, con il lavoro che è stato diviso in due parti. Inizialmente il gruppo ha svolto torello e lavoro aerobico, per poi disputare una partita a campo ridotto. I calciatori scesi in campo nella gara di lunedì scorso contro la Roma, hanno concluso in anticipo la seduta di allenamento, mentre il resto della squadra è rimasto in campo per svolgere una esercitazione tecnico tattica.

Assente anche oggi il portiere Ospina, il quale è alle prese con una sindrome influenzale che non gli permette di allenarsi. Osimhen ha invece svolto un lavoro di prevenzione personalizzato in palestra, mentre Juan Jesus, dopo il trauma distorsivo al ginocchio destro accusato nell'allenamento di ieri, si è allenato in palestra