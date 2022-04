Voci dal Forum: Si spengono i sogni

E con la Roma si spengono i sogni. È stato bello sognare, ma quanti rimpianti per le tante occasioni sprecate. Sarà per un'altra volta, ma chissà quando capiterà. Era questo un treno importante, irripetibile, ma, inutile girarci attorno, non è stato preso. In futuro, con questa presidenza, che vive di coppa dei campioni e qualche espediente, sarà dura, durissima. L'anno prossimo Milan, Juve, Inter, Fiorentina e la stessa Roma si presenteranno agguerritissime. Fiorentina, Milan, Juve e Roma sono in mani solidissime e, fra non molto, lo sarà pure l'Inter. Per loro, credo, il futuro è assicurato. Noi? Una sorta di Udinese e niente più. Chi spera in un eventuale acquirente del Napoli, un gruppo o un individuo facoltosi, spera nell'impossibile. La presidenza del Napoli, diciamocela tutta, ha chiacchiere in abbondanza, ma non ha una struttura di proprietà, neanche una sede. Cosa dovrebbe comprare un eventuale acquirente? Lasciamo perdere.

Per quanto riguarda la partita odierna, è stato un bel Napoli nel primo tempo, che giustamente ha chiuso in vantaggio. Nel secondo tempo, però, la Roma si + presentata molto più agguerrita rispetto al primo e sono stati dolori e sofferenze. Quando si è infortunato Lobotka, ennesimo infortunio muscolare, si + spenta la luce e buonanotte. La Roma ha portato via un prezioso pareggio e non ha rubato niente. La squadra capitolina è solo colpevole di tanti e inutili piagnistei e spesso di condotta antisportiva.

Nel primo tempo il Napoli è passato in vantaggio su rigore, procurato da uno splendido Lozano e trasformato dal solito Insigne. Nel secondo tempo la Roma ha raggiunto il Napoli con El Shaarawy, a mio modo di vedere, il suo giocatore più scarso al 91°. A dire il vero, la Roma avrebbe meritato il pareggio molto prima del 91*.

Finale al Maradona di Napoli: Napoli - Roma 1-1.

Va segnalato che il Napoli nel secondo tempo è scomparso fisicamente, indice questo di una condizione fisica precaria che si protrae da tempo. Va notato ancora che Spalletti ha continuato ad insistere su Fabian e Zielinski, sacrificando ancora una volta Mertens, che chiaramente non è nelle grazie dell'allenatore toscano. Per quanto mi riguarda, dato che certi comportamenti di Spalletti si ripetono con costante puntualità, vedi Roma e Milano, dirò ora una cosa sicuramente impopolare al momento: in futuro non affiderei la squadra a Spalletti. Se fossi io a decidere, punterei su Dionisi del Sassuolo o su de Zerbi.

Bene, un rapido sguardo su alcuni singoli. I migliori in campo, per quanto mi riguarda, sono stati Insigne e Lozano. Insigne ha fatto sicuramente la sua migliore partita della stagione. Sul messicano bisogna puntare decisi. È forte, altro che Politano. Meret, chiamato a sostituire l'influenzato Ospina, è stato autore di un'ottima partita. È un gran portiere, ma sono sicuro che anche oggi qualcuno avrà da ridire sul goal preso. A Napoli siamo impareggiabili nel distruggere i buoni calciatori, specialmente quando sono ragazzi perbene.

Un'ultima cosa. Quando si acquistano calciatori africani si vada con cautela, perché una volta la Coppa d'Africa, un'altra il Ramadan e un'altra chissà cosa...ci siamo capiti.