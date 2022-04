Spalletti: "C'è delusione, il loro gol era evitabile"

Interviste18 Aprile 2022Corriere dello Sport"Alla fine avevamo centrocampisti freschi, ma non siamo stati bravi a gestire il pallone come mi sarei aspettato" Ancora una delusione al Maradona per il Napoli. Dopo il ko contro la Fiorentina la squadra di Spalletti viene raggiunta in pieno recupero sull'1-1 dalla Roma per un risultato che rischia di costare carissimo nella corsa allo scudetto. Il gol di El Shaarawy tiene in corsa i giallorossi per un posto nella prossima Champions League e getta nello sconforto la rosa azzurra a cominciare da Lorenzo Insigne, uscito dal campo in lacrime.



Napoli bloccato, lo sconforto di Spalletti: "Sbagliata la gestione del vantaggio"

Il tecnico toscano ha commentato la partita ai microfoni di 'Dazn': “La delusione c'è perché la partita è stata condotta per larghi tratti molto bene. La Roma è una squadra forte che ci ha creato problemi. Alla fine avevamo centrocampisti freschi, ma non siamo stati bravi a gestire il pallone come mi sarei aspettato. Abbiamo preso un gol evitabile dal punto di vista tattico e non solo. Le lacrime di Insigne? Non lo so, non l'ho visto, immagino siano legate al fatto che sta per lasciare la squadra per la quale ha sempre giocato. Lorenzo ha fatto una buona partita e quando c'è stato da prendersi delle responsabilità lo ha fatto appieno".



Mourinho sbotta, la replica di Spalletti

Spalletti ha poi analizzato cosa non è andato nella gestione della partita, per poi rispondere alle considerazioni di José Mourinho sulla direzione arbitrale: “Invece di palleggiare come siamo abituati a fare ci siamo messi ad alzare il pallone e tutto è diventato pù difficile. Il risultato ci penalizza perché abbiamo giocato a lunghi tratti un buonissimo calcio e avremmo potuto segnare un altro gol nella prima parte, poi abbiamo sofferto. Le lamentele di Mourinho? Oggi siamo stati tutti seduti in panchina come sempre, mentre gli avversari sono sempre pronti a saltare in campo e anche oggi è successa la stessa cosa. Di Bello è stato richiamato dal Var perché era calcio di rigore, è stato un intervento corretto".



