El Shaarawy: "Meritavamo qualcosa in più"

Interviste 18 Aprile 2022 Fonte: TMW



"I gol nel finale sono la dimostrazione che non molliamo fino all'ultimo, provando a far sempre risultato"





Interviste18 Aprile 2022TMW"I gol nel finale sono la dimostrazione che non molliamo fino all'ultimo, provando a far sempre risultato" Stephan El Shaarawy, attaccante della Roma che ha segnato l'1-1 contro il Napoli, ha così parlato a DAZN dopo la partita: "Se giochiamo con questo spirito e questa voglia di vincere possiamo andare lontano e lottare per traguardi importanti. La strada del secondo tempo è quella giusta: partita tosta, meritavamo qualcosa di più. I gol nel finale sono la dimostrazione che non molliamo fino all'ultimo, provando a far sempre risultato".



Felice di aver segnato?

"Il gol è sempre importante, dà quella fiducia che a volte, quando non giochi, ti manca. Sono contento del risultato".



Pensate al 4° posto?

"Assolutamente sì, finché la matematica non ci condanna abbiamo il diritto e il dovere di crederci".



