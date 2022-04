Napoli-Roma: le probabili formazioni



Cronaca18 Aprile 2022

Tra i due posticipi di questo lunedì di Pasquetta c'è il big match di giornata tra Napoli e Roma, fondamentale in chiave scudetto e zona Europa. La squadra di Spalletti cerca riscatto dopo la sconfitta del "Maradona" contro la Fiorentina, ma soprattutto vuole rimanere agganciata a Milan e Inter, entrambe vittoriose. La Roma di José Mourinho, reduce dalla vittoria in Conference League contro il Bodo, cerca il dodicesimo risultato utile consecutivo per continuare ad alimentare il sogno qualificazione in Champions League. I giallorossi non perdono infatti in campionato dal 9 gennaio (3-4 contro la Juventus). Calcio d'inizio alle ore 19.



L'ultima notizia (di lunedì mattina) è che Luciano Spalletti ha perso il portiere titolare David Ospina, alle prese con dei sintomi influenzali. Il giocatore ha effettuato un tampone, con esito negativo, ma al suo posto è stato convocato Hubert Idasiak, dalla Primavera. In formazione cambierà anche qualcos'altro rispetto alla sconfitta contro la Fiorentina. La novità è il passaggio al 4-2-3-1 con l'inserimento di Dries Mertens al centro della trequarti, con Fabian Ruiz e Zielinski in panchina. Accanto al belga, ci saranno Lozano e Insigne. Come punta Osimhen. La difesa invece sarà la stessa scesa in campo domenica scorsa, con Zanoli, Rrahmani, Koulibaly e Mario Rui. Davanti a loro ci saranno Anguissa e Lobotka.



NAPOLI (4-2-3-1) Probabile formazione: Meret; Zanoli, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Anguissa, Lobotka; Lozano, Mertens, Insigne; Osimhen. All. Spalletti



José Mourinho va verso lo schieramento del 3-5-2. In difesa torna Mancini, che si posizionerà insieme a Smalling e Ibanez nella linea a tre. A centrocampo, come 'quinti' ci saranno Karsdorp e Zalewski, mentre nel mezzo sono pronti Sergio Oliveira, Cristante e Pellegrini (è stato provato anche Veretout che al momento però resta dietro nelle gerarchie di Mou). Davanti, insieme ad Abraham, ci sarà Zaniolo: solo panchina per Mkhitaryan.



ROMA (3-5-2) Probabile formazione: Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Sergio Oliveira, Cristante, Pellegrini, Zalewski; Zaniolo, Abraham. All. Mourinho