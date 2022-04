I convocati per la gara con la Roma. Out Ospina

Il portiere ha lasciato il ritiro della squadra per sintomi influenzali





Napoli-Roma alle ore 19 allo Stadio Maradona per la 33esima giornata di Serie A.



Dirige il match l'arbitro Di Bello di Brindisi.



David Ospina ha lasciato il ritiro della squadra per sintomi influenzali. Il calciatore ha effettuato un tampone con esito negativo. Al suo posto è stato convocato Hubert Idasiak



I convocati azzurri: Meret, Idasiak, Marfella, Juan Jesus, Koulibaly, Ghoulam, Malcuit, Mario Rui, Rrahmani, Tuanzebe, Zanoli, Anguissa, Demme, Elmas, Fabian Ruiz, Lobotka, Zielinski, Insigne, Lozano, Mertens, Ounas, Osimhen, Petagna, Politano.