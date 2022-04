É morto Freddy Rincon

L'ex stella del calcio colombiano Freddy Rincon, già capitano della nazionale, è morto mercoledì a Cali, nel Sud-Ovest della Colombia, dopo un incidente d'auto avvenuto due giorni prima. Lo hanno riferito i suoi medici. Aveva 55 anni.L'ex giocatore era stato ricoverato lunedì scorso in condizioni critiche, dopo una violenta collisione tra un autobus e il furgone su cui viaggiava.Centrocampista, ha giocato anche in Italia con la maglia del Napoli e in Spagna con il Real Madrid. Titolare con la Nazionale colombiana per i Mondiali del 1990, 1994 e 1998, di lui si ricorda un celebre gol segnato alla Germania a San Siro, durante i campionati mondiali di Italia 90.