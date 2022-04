Ripresa la preparazione a Castelvolturno

Cronaca 13 Aprile 2022 Fonte: Corriere dello Sport



Per preparare la sfida di campionato contro la Roma in programma lunedì 18 aprile alle 19





Cronaca13 Aprile 2022Corriere dello SportPer preparare la sfida di campionato contro la Roma in programma lunedì 18 aprile alle 19 Dopo due giorni di riposo concessi da Luciano Spalletti al gruppo squadra, il Napoli è tornato in campo questa mattina per preparare la sfida di campionato contro la Roma in programma lunedì 18 aprile alle 19 al Maradona. Gli azzurri vogliono mettersi alle spalle lo scivolone interno subito contro la Fiorentina, con l'obiettivo di non lasciare nulla di intentato nella lotta scudetto contro Milan e Inter.



Napoli in campo verso la Roma

Gli uomini di Spalletti si sono ritrovati all'SSC Napoli Konami Training Center per una seduta di allenamento mattutina. Il gruppo, dopo una prima fase di torello e attivazione, ha svolto un lavoro atletico e successivamente una partita a campo ridotto per provare delle esercitazioni sul possesso palla. Sotto gli occhi attenti del tecnico dei partenopei, i calciatori hanno provato dunque dei lavori specifici in vista della sfida contro i giallorossi di Mourinho. A chiusura di sessione è stata svolta una partita a campo ridotto.



Napoli, tra recuperi e assenti

La seduta odierna è servita molto a Spalletti per tornare a lavorare con Ounas e Malcuit, che hanno svolto l'intero allenamento in gruppo. Diversa, invece, la situazione di Osimhen e Fabian Ruiz che hanno svolto lavoro preventivo personalizzato in palestra. Giovanni Di Lorenzo, insieme ad Andrea Petagna, ha invece svolto una seduta personalizzata. Assente alla ripresa degli allenamenti Alex Meret. Il portiere friulano classe 1997 è infatti alle prese con una gastroenterite che non gli ha permesso di svolgere la seduta con i compagni.