Cronaca12 Aprile 2022Corriere dello SportSi tratta di un record in serie A: nessun club č andato in ritiro per undici anni consecutivi nella stessa localitą Oggi č arrivato l'annuncio ufficiale: il Napoli, per l'undicesimo anno consecutivo, inizierą la sta stagione in Trentino. Appuntamento dal 9 al 19 luglio nella localitą di Dimaro Folgarida, in Val di Sole. Gli azzurri di Spalletti raggiungeranno il ritiro gią nella serata dell'8 luglio, per iniziare poi la preparazione in vista della nuova stagione la mattina del 9 sul campo di Carciato. Il pomeriggio del 19 luglio la squadra del presidente De Laurentiis lascerą Dimaro dopo l'ultimo allenamento al mattino. Si prevede un bagno di folla come accade ogni anno in questa occasione, con tanti tifosi che scelgono questa localitą per le vacanze proprio per continuare a seguire il Napoli.



Napoli in Trentino: festa e vacanze per i tifosi

Si tratta di un record in serie A: nessun club č andato in ritiro per undici anni consecutivi nella stessa localitą. Sarą come al solito una festa per i tifosi del Napoli, che potranno seguire i loro beniamini da vicino giorno per giorno, sfruttando anche i due fine settimana compresi nelle date sopracitate. A comunicare l'accordo sono stati il presidente Aurelio De Laurentiis, l'assessore al Turismo e Sport del Trentino Roberto Falloni, il presidente dell'Apt Val di Sole Luciano Rizzi, il ceo di Trentino Marketing Maurizio Rossini e il sindaco di Dimaro Folgarida Andrea Lazzaroni. Tutti hanno espresso soddisfazione per la nuova occasione di avere il Napoli ospite estivo.







