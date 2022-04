Napoli-Fiorentina: le probabili formazioni



Cronaca 10 Aprile 2022 Fonte: Repubblica



L'allenatore del Napoli deve fare a meno dello squalificato Anguissa e degli infortunati Malcuit, Di Lorenzo, Ounas e Petagna





Napoli e Fiorentina si sfidano allo stadio Maradona in uno degli incontri più attesi della trentaduesima giornata di serie A. Ecco le probabili scelte di Luciano Spalletti e Vincenzo Italiano. L'allenatore del Napoli deve fare a meno dello squalificato Anguissa e degli infortunati Malcuit, Di Lorenzo, Ounas e Petagna. Dubbio in difesa tra Rrahmani, che ha saltato l'ultimo allenamento per un leggero stato influenzale, e Juan Jesus. Seconda partita consecutiva da titolare per Zanoli, in attacco ballottaggio tra Politano e Lozano nel tridente con Insigne e Osimhen. Nella Fiorentina assente per squalifica Torreira, ancora out Bonaventura e Odriozola. In attacco Cabral favorito su Piatek, ballottaggio Saponara-Sottil.



Probabile formazione Napoli (4-3-3): Ospina; Zanoli, Koulibaly, Juan Jesus, Mario Rui; Fabian Ruiz, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Insigne. All. Spalletti

Squalificati: Anguissa. Diffidati: Demme e Koulibaly.



Probabile formazione Fiorentina (4-3-3): Terracciano; Venuti, Milenkovic, Igor, Biraghi; Castrovilli, Amrabat, Duncan; Gonzalez, Cabral, Saponara. All. Italiano

Squalificati: Torreira. Diffidati: Odriozola, Castrovilli, Amrabat.