Italiano: "Il Napoli può prenderci a pallonate"

Interviste 9 Aprile 2022 Fonte: Corriere dello Sport



"Dobbiamo cercare di ottenere il massimo perché davanti a 60mila spettatori non sarà semplice"





Interviste9 Aprile 2022Corriere dello Sport"Dobbiamo cercare di ottenere il massimo perché davanti a 60mila spettatori non sarà semplice" Vigilia di Napoli-Fiorentina, in casa viola, come di consueto, parola all'allenatore Vincenzo Italiano. Ecco cosa ha detto: "In settimana la squadra ha lavorato bene. Ci avviciniamo al meglio contro un Napoli in forma, che già da inizio anno era tra le favorite. Giocheremo in uno stadio gremito e dobbiamo farci trovare pronti, sapendo che il Napoli ci metterà in difficoltà".



Italiano avvisa: "Il Napoli può prenderti a pallonate"

Al Maradona serviranno le motivazioni giuste

"Ho parlato con la squadra di motivazioni, perchè domani ne serviranno tante. Dobbiamo cercare di ottenere il massimo perchè davanti a 60mila spettatori non sarà semplice. Dobbiamo evitare di far esprimere gli azzurri al meglio, altrimenti ci prenderanno a pallonate, quindi massima attenzione. Per noi che arriviamo da un ottimo periodo, sarà un altro esame. Giocheremo anche per i trecento tifosi che verranno a sostenerci. Uscire da Napoli senza subire gol? Inanellare clean sheet in Serie A non è mai facile. Chi lo fa lotta per lo scudetto. La squadra nell'ultimo periodo sta crescendo. Certo è che noi proveremo a fare gol per indirizzare la gara, ma quando non si subisce gol è più facile fare risultato. Il nostro cammino è stato importante fin qui e adesso abbiamo la possibilità di mettere la ciliegina sulla torta".





Italiano: "Il Napoli è il più forte in Serie A". Pioli: "Il Milan è sereno"01:26

GUARDA IL VIDEO

Italiano: "Il Napoli è il più forte in Serie A". Pioli: "Il Milan è sereno"

Napoli centrocampo da...paura

"I partenopei hanno un centrocampo fortissimo, con tutte le caratteristiche possibili: qualità, fisicità, rapidità, Ruiz è un cecchino da fuori, inoltre hanno Zielinsky, Lobotka, Demme. Senza dubbio è uno tra i reparti più forti che ci siano".



Centrocampo in emergenza

"Abbiamo assenze importanti in mezzo al campo, ma nell'ultimo periodo il trio proposto ha fatto bene. Duncan e Castrovilli sono in crescita e Amrabat ogni volta che è entrato ha fatto bene e farà una grande partita. Sofyan è sotto Ramadan ma è un leone. Sono convinto che sarà pronto anche fisicamente".



Grande stima per Spalletti

"Penso che Spalletti sia un gran tecnico. Io ho grande stima per lui e quest'anno lo sta dimostrando. Ha portato il Napoli ad un altissimo livello, è uno dei più bravi in Italia. Mi auguro domani, di poter togliere alcune certezze al Napoli. Sono stato sorpreso dalla personalità messa in campo a San Siro dalla squadra, domani dobbiamo riproporla".



Vigilia di Napoli-Fiorentina, in casa viola, come di consueto, parola all'allenatore Vincenzo Italiano. Ecco cosa ha detto: "In settimana la squadra ha lavorato bene. Ci avviciniamo al meglio contro un Napoli in forma, che già da inizio anno era tra le favorite. Giocheremo in uno stadio gremito e dobbiamo farci trovare pronti, sapendo che il Napoli ci metterà in difficoltà".Italiano avvisa: "Il Napoli può prenderti a pallonate"Al Maradona serviranno le motivazioni giuste"Ho parlato con la squadra di motivazioni, perchè domani ne serviranno tante. Dobbiamo cercare di ottenere il massimo perchè davanti a 60mila spettatori non sarà semplice. Dobbiamo evitare di far esprimere gli azzurri al meglio, altrimenti ci prenderanno a pallonate, quindi massima attenzione. Per noi che arriviamo da un ottimo periodo, sarà un altro esame. Giocheremo anche per i trecento tifosi che verranno a sostenerci. Uscire da Napoli senza subire gol? Inanellare clean sheet in Serie A non è mai facile. Chi lo fa lotta per lo scudetto. La squadra nell'ultimo periodo sta crescendo. Certo è che noi proveremo a fare gol per indirizzare la gara, ma quando non si subisce gol è più facile fare risultato. Il nostro cammino è stato importante fin qui e adesso abbiamo la possibilità di mettere la ciliegina sulla torta".Italiano: "Il Napoli è il più forte in Serie A". Pioli: "Il Milan è sereno"01:26GUARDA IL VIDEOItaliano: "Il Napoli è il più forte in Serie A". Pioli: "Il Milan è sereno"Napoli centrocampo da...paura"I partenopei hanno un centrocampo fortissimo, con tutte le caratteristiche possibili: qualità, fisicità, rapidità, Ruiz è un cecchino da fuori, inoltre hanno Zielinsky, Lobotka, Demme. Senza dubbio è uno tra i reparti più forti che ci siano".Centrocampo in emergenza"Abbiamo assenze importanti in mezzo al campo, ma nell'ultimo periodo il trio proposto ha fatto bene. Duncan e Castrovilli sono in crescita e Amrabat ogni volta che è entrato ha fatto bene e farà una grande partita. Sofyan è sotto Ramadan ma è un leone. Sono convinto che sarà pronto anche fisicamente".Grande stima per Spalletti"Penso che Spalletti sia un gran tecnico. Io ho grande stima per lui e quest'anno lo sta dimostrando. Ha portato il Napoli ad un altissimo livello, è uno dei più bravi in Italia. Mi auguro domani, di poter togliere alcune certezze al Napoli. Sono stato sorpreso dalla personalità messa in campo a San Siro dalla squadra, domani dobbiamo riproporla".