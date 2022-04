Solo risentimento muscolare per Osimhen

Cronaca7 Aprile 2022Corriere dello SportRestano da valutare le sue condizioni in vista di Napoli-Fiorentina Il Napoli tira un sospiro di sollievo per Victor Osimhen dopo il risentimento muscolare alla coscia sinistra. Questo il comunicato ufficiale diramato dalla società azzurra: "Victor Osimhen in seguito ad un fastidio muscolare avvertito ieri in allenamento, si è sottoposto, questa mattina, a esami strumentali che hanno dato esito negativo ed escluso lesioni. Il calciatore, nella sessione di allenamento, ha svolto personalizzato in palestra e in campo".



Osimhen: "Escluse lesioni". Da valutare, però, in vista di Napoli-Fiorentina

Restano ovviamente da valutare le sue condizioni, specie in vista del prossimo match in programma domenica 10 aprile al "Maradona" contro la Fiorentina, snodo fondamentale nella corsa Scudetto per la band di Luciano Spalletti.



Osimhen aveva rassicurato i tifosi del Napoli: "Ci vediamo domenica"

D'altra parte, l'attaccante capace, quest'anno di 15 reti complessive (11 in Serie A e 4 in Europa League) con la maglia del Napoli, aveva rassicurato i propri tifosi comunicando, con una Storia su Instagram: "Cari tifosi napoletani, ci vediamo domenica". E, a quanto pare, sembra che la promessa possa essere mantenuta.