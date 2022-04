HOME | CRONACA | INTERVISTE | MERCATO | VIDEO | FOTO | STAGIONE | FORUM Cerca in: Ripresa la preparazione a Castelvolturno, c'è Osimhen

Cronaca 4 Aprile 2022 Fonte: Corriere dello Sport



Il nigeriano aveva usufruito di alcuni giorni di permesso in patria dopo gli impegni con la Nazionale





Cronaca4 Aprile 2022Corriere dello SportIl nigeriano aveva usufruito di alcuni giorni di permesso in patria dopo gli impegni con la Nazionale A meno di 24 ore dal successo di Bergamo contro l'Atalanta, firmato da Insigne, Politano ed Elmas, il Napoli si è ritrovato questa mattina per gli allenamenti all'SSC Napoli Konami Training Center. C'è da preparare la prossima sfida, contro la Fiorentina, in programma domenica alle 15 allo stadio Maradona.



Napoli: personalizzato in campo per 4

Chi è sceso in campo dall'inizio sul campo dell'Atalanta ha svolto esclusivamente lavoro di scarico, per tutti gli altri prima una fase di attivazione muscolare, quindi una partitella di allenamento con la Primavera e componenti del Settore giovanile. Ha partecipato regolarmente a tutti gli esercizi Victor Osimhen, che aveva usufruito di alcuni giorni di permesso in patria dopo gli impegni con la Nazionale e che ieri era squalificato contro i bergamaschi. In quattro hanno svolto lavoro personalizzato sul campo: si tratta di Meret, Ounas, Di Lorenzo e Petagna. Domenica, contro i viola, mancherà lo squalificato Anguissa, ma Spalletti recupera – oltre a Osimhen – anche Rrahmani, assente ieri sempre per squalifica. Mancherà invece Di Lorenzo, infortunato e sostituito benissimo da Zanoli, che ieri si è meritato i primi veri applausi dai suoi tifosi e dall'allenatore.



Vai alle altre della categoria Cronaca I Google Alert vengono in-

viati via e-mail per segna-

lare i nuovi articoli pubbli-

cati su SoloNapoli.com Frequenza: giornalieri settimanali E-mail: Username: Password: Le news sul Napoli

nella tua mailbox Tua e-mail: © SoloNapoli - Credits