Le scuse di de Roon a Koulibaly



Cronaca 4 Aprile 2022 Fonte: Corriere dello Sport



"A nome di tutti i VERI tifosi dell'Atalanta e della gente di Bergamo, vorrei scusarmi"





Il centrocampista dell'Atalanta Marteen de Roon sui suoi profili social ha espresso le sue scuse nei confronti del difensore del Napoli Kalidou Koulibaly, dopo gli insulti razzisti arrivati dagli spalti durante la partita di domenica a Bergamo. I cori hanno provocato la piccata reazione della stessa Atalanta, pronta ad agire per vie legali.



Insulti razzisti a Koulibaly, De Roon: "Mi scuso a nome di Bergamo"

"Mi rattrista che ci sia ancora razzismo nel calcio - ha scritto de Roon - . A nome di tutti i VERI tifosi dell'Atalanta e della gente di Bergamo, vorrei scusarmi con Koulibaly". Il club orobico è pronto ad agire nelle sedi opportune: "Ogni comportamento non in linea con i principi di civiltà ed educazione, da sempre perseguiti da questo club, sarà osteggiato con forza. Non vogliamo, e lo sottolineiamo, dare visibilità a soggetti che nulla hanno a che fare con il nostro ambiente e, pertanto, senza clamori né generalizzazioni, agiremo nelle sedi competenti affinché l'immagine del club e della città di Bergamo siano tutelate".



Insulti contro Koulibaly: le possibile sanzioni

Alcune settimane fa, Koulibaly era stato insultato insieme ad Osimhen da alcuni tifosi del Verona: il giudice sportivo aveva predisposto la chiusura per un turno della curva Sud del Bentegodi. E' possibile il giudice opti per la stessa punizione al Gewiss Stadium, quando comminerà le sanzioni nella giornata di martedì. Il sindaco di Bergamo Gori dopo la partita si era scusato con un messaggio: "Quei pochi non ci rappresentano, Bergamo si scusa".