Cronaca3 Aprile 2022Forum SoloNapoli - DarioA Bergamo si è sofferto, ma da qui alla fine credo che la sofferenza sarà una costante e non potrebbe essere diversamente Un'altra partita combattuta e vinta. Quello di Bergamo era un ostacolo temuto, ma è stato superato, aggirato con grande maturità. Certo, si è sofferto, ma da qui alla fine credo che la sofferenza sarà una costante e non potrebbe essere diversamente. Ci attendono altre sette finali, se faccio ben di conto, ma questo non dovrebbe impensierirci più di tanto, visto e considerato, dato il clima che si respira in Italia, che nell'arco di un campionato il Napoli di finali ne gioca 38. Ormai ci abbiamo fatto l'abitudine e non ci tocca più di tanto. Sono gli avversari, più che altro, che a fine campionato devono dare una controllatina al loro fegato, considerato il cammino fino ad ora fatto dal Napoli. Ad ogni modo, questa è una vittoria che ci costringerà a sognare fino alla fine e che mette tanta, ma tanta pressione agli avversari. Sono tre punti dal peso infinito.

Bergamo ha visto il debutto da titolare di Zanoli. Ottima la partita del ventiduenne. Spalletti aveva visto giusto e ADL si frega le mani. Il Napoli può contare su un elemento di sicuro avvenire.

La partita. Squalificati Rrahmani e Osimhen e infortunatosi Di Lorenzo, Spalletti dà spazio al giovane Zanoli e J2 con K2, al centro dell'attacco riporta il grande Ciro, mentre a centrocampo preferisce Zielinski a Fabian.

Si parte. Nei primi dieci minuti si nota una grande determinazione dell'Atalanta. Il Napoli, però, è sul pezzo. Soltanto due incidenti, due scivolate di K2, danno qualche preoccupazione. Al 13° il Napoli passa in vantaggio. Zanoli pesca in area Ciro. Il folletto belga, tanto amato dai napoletani, anticipa il portiere, che lo stende. Rigore con l'aiuto del VAR. Insigne dal dischetto trasforma. L'Atalanta aumenta il ritmo, ma gli azzurri tengono con autorevolezza. Al 37° il Napoli raddoppia. Schema su punizione, eseguito da quei due diavoletti di insigne e Marittiello. Insigne scucchiaia la palla al centro dell'area per Politano, che, sorprendendo la difesa avversaria, mette dentro. Il tempo finisce con il Napoli in vantaggio di due goals.

Secondo tempo. Gasperini effettua subito due cambi. Cambia modulo e sbilancia leggermente la squadra in attacco. L'Atalanta pressa e il Napoli soffre. Al 58° l'Atalanta accorcia. Miranchuk crossa una palla morbida al centro, De Roon di testa trafigge Ospina. Un minuto dopo Spalletti corre ai ripari: fuori Politano, dentro Elmas. Al 70° doppio cambio peer il Napoli; fuori Insigne e Zielinski, dentro Lozano e Fabian. Lozano subito in evidenza dal momento che entra. All'80° K2 lo innesca in profondità. Il messicano, come una furia, punta la difesa atalantina e serve Elmas. Il macedone con freddezza deposita in rete. Sarà il risultato finale.

Atalanta - Napoli 1 - 3.

Inutile che dica che tutti vanno oltre la sufficienza, ma tre raggiungono voti davvero altissimi: Zanoli, Lobotka e Marittiello.

Zanoli, ha mostrato concentrazione e freddezza da veterano. Suo il lancio in aera per Ciro e il conseguente rigore, 8; lobotka, assolutamente il migliore in campo. non ha sbagliato nulla ed è stato una croce per Gasperini e soci,10; Marittiello, ha risolto più d'un problema. Si è fatto trovare sempre pronto e sempre preciso, 8.

Bene, altre sette finali. Inutile che dica e ricordi: stessa determinazione, stessa maturità, stessa cazzimma.