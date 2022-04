Politano: "Una vittoria che ci da grande carica"

Interviste3 Aprile 2022SSC Napoli"Siamo riusciti a superare una squadra che pressa a tutto campo e questo è un segnale di crescita" Matteo Politano ha segnato un gol splendido contro l'Atalanta. Lo racconta a fine gara: "Era uno schema preparato e che mettiamo in atto durante l'allenamento con diversi uomini. Lorenzo mi ha messo una palla straordinaria e io l'ho girata al volo. In campo spesso è anche una questione di sguardi"



