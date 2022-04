Gasperini: "I primi due gol sono stati pesanti per noi"

Interviste 3 Aprile 2022 Fonte: Il Mattino



"In particolare sul secondo gol abbiamo dormito. Peccato, perché non era facile mettere in difficoltà questo Napoli"





Interviste3 Aprile 2022Il Mattino"In particolare sul secondo gol abbiamo dormito. Peccato, perché non era facile mettere in difficoltà questo Napoli" La sconfitta contro il Napoli rovina i sogni Champions per la sua Atalanta, ora Gian Piero Gasperini spera di potersi rialzare subito in Europa League. «Credo che abbiamo fatto bene, stavamo provando a raddrizzarla dopo un primo tempo finito 0-2 immeritatamente» ha detto l'allenatore nerazzurro a fine gara «I primi due gol sono stati un po' pesanti per noi».



«Nel finale eravamo sbilanciati, ci può stare prendere il terzo gol perché eravamo in avanti e rischiavamo contro gente veloce contro Lozano» ha continuato Gasperini a Dazn, con vista sull'Europa «Duvan è importante per noi, è solo questione di inserirlo nelle rotazioni della squadra. Gli episodi ci hanno condannato: sul secondo gol abbiamo dormito un pochino. Peccato, perché non era facile mettere in difficoltà questo Napoli. Se fai questi errori nei big match poi diventa difficile rimontare l'avversario».



La sconfitta contro il Napoli rovina i sogni Champions per la sua Atalanta, ora Gian Piero Gasperini spera di potersi rialzare subito in Europa League. «Credo che abbiamo fatto bene, stavamo provando a raddrizzarla dopo un primo tempo finito 0-2 immeritatamente» ha detto l'allenatore nerazzurro a fine gara «I primi due gol sono stati un po' pesanti per noi».«Nel finale eravamo sbilanciati, ci può stare prendere il terzo gol perché eravamo in avanti e rischiavamo contro gente veloce contro Lozano» ha continuato Gasperini a Dazn, con vista sull'Europa «Duvan è importante per noi, è solo questione di inserirlo nelle rotazioni della squadra. Gli episodi ci hanno condannato: sul secondo gol abbiamo dormito un pochino. Peccato, perché non era facile mettere in difficoltà questo Napoli. Se fai questi errori nei big match poi diventa difficile rimontare l'avversario».