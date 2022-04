Atalanta-Napoli: i voti agli azzurri



Cronaca 3 Aprile 2022 Fonte: TuttoNapoli



Il giudizio su giocatori e allenatore dopo la vittoria a Bergamo





Cronaca3 Aprile 2022TuttoNapoliIl giudizio su giocatori e allenatore dopo la vittoria a Bergamo

Ospina 6,5 - Salva su Malinovskyi con un bel tuffo, a fronte di una gestione così così di un paio di possessi. Sull'1-2 può pochissimo, si supera su Boga al 76'.



Zanoli 7 - Primo 2000 titolare nella storia del club, all'11' grande affondo con suggerimento per Mertens e rigore conquistato: ottimo inizio! Tocca una marea di palloni, ad inizio ripresa perde Freuler ma non è grave l'azione che ne segue. Calma serafica e ottimo esordio.



Koulibaly 6,5 - Brivido in avvio, tra palla persa e fallo su Malinovskyi, poi anticipa Koopmeiners. A fine primo tempo avanza, pressa, recupera palla, tira in porta: che bella la modernità. Perde De Roon sul gol, lancia Lozano nella ripartenza dell'1-3.



Juan Jesus 6 - Impedisce ad Hateboer e Palomino di essere pericolosi nel primo tempo, lo supera solo Malinovskyi: lo aiuta Mario Rui. Ottimo nel liberare su Miranchuk al 55', poi l'ammonizione lo limita un po'.



Mario Rui 7 - Anticipato da Malinovskyi di testa in avvio, al 33' ha lo spazio per calibrare il sinistro: angolato, ma non troppo forte per evitare la parata di Musso. Chiusure ottime su Malinovskyi e Freuler a fine primo tempo, si ripete anche su Miranchuk.



Anguissa 5,5 - Un po' imbambolato nei primi venti minuti, perde qualche pallone di troppo poi migliora trovando spazio e alzando la testa. Non che dia tranquillità assoluta, magari.



Lobotka 6,5 - Quando pressato, il pallone gira alla lontano dai suoi piedi. Al 35' si inventa un inserimento centrale dopo 30 metri di corsa inusuale: varrà lo 0-2. Sfrutta al meglio giocate semplici, pur non giocando il suo calcio ideale.



Zielinski 5,5 - Deve farsi trovare tra le linee pur partendo in un reparto a tre, ma in realtà persiste nel suo momento grigio e non è favorito dalla marcatura di De Roon. (Dal 70' Fabian SV)



Politano 6,5 - Prima lascia lo spazio per l'inserimento centrale di Zanoli per il rigore, poi si inserisce per lo 0-2 con un movimento perfetto. Diversi errori evitabili, poche cose ma importanti e di qualità. (Dal 59' Elmas 6,5 - Dentro per riequilibrare, dieci minuti a destra e venti a sinistra: l'Atalanta ha il pallino del gioco, lui chiude la partita)



Mertens 6,5 - Spalletti l'ha pungolato in conferenza, al primo scatto Zanoli lo manda in porta e si guadagna un rigore. Palomino lo soffre al limite del fallo, si muove molto per non dare punti di riferimento e liberare spazi. Dà tutto. (Dall'87' Malcuit SV)



Insigne 7 - Primo pallone toccato, rigore sotto la curva dell'Atalanta che gli urla di tutto: li zittisce con un destro potente, il sesto rigore consecutivo segnato. Aiuta difensivamente, poi inventa l'assist su punizione per lo 0-2 di Politano. (Dal 70' Lozano 6,5 - Un'azione, quaranta metri di corsa a campo aperto, un assist: efficace ai massimi livelli)



Spalletti 7 - Niente schieramento a specchio, lancia Zanoli senza molti problemi. L'Atalanta però approccia meglio nei primi minuti, pressando e mettendo in difficoltà la costruzione: basta però un pallone, un buco difensivo, che arrivano rigore e gol del vantaggio. Da quel momento in poi, l'Atalanta concede spazio e possesso palla per poi ripartire, negando il centrocampo a Lobokta e compagni fino alla corsa dello slovacco che porterà alla punizione dello 0-2. Colpisce il cinismo impressionante, dall'avvio del secondo c'è una reazione atalantina veemente che gli azzurri soffrono, subendo gol e non arrivando mai ad essere pericolosi fino al primo tiro della ripresa. Quello dell'1-3. Cinismo, corto muso: ditelo come volete. Il piano partita è ottimo e fila liscio, azzecca i cambi. Una squadra che punta allo scudetto fa così, no?

(claudio russo)