Giuntoli: "Non c'è nessun caso Osimhen"

Interviste3 Aprile 2022Corriere dello Sport"Il giocatore ha chiesto un permesso per motivi personali, tra l'altro era anche squalificato per oggi" Il Napoli scaccia la streghe e spegne gli incendi per affrontare con calma il rush finale di campionato. Lo fa per bocca del direttore sportivo Cristiano Giuntoli, che è stato intervistato da Dazn a pochi minuti dal calcio d'inizio di Atalanta-Napoli, crocevia fondamentale nella corsa allo scudetto per gli azzurri.



Giuntoli: “Plusvalenze? Rispettiamo sempre le regole”

Il Napoli è tra le società deferite nell'inchiesta plusvalenze, ma Giuntoli non si scompone minimamente alla domanda: “Siamo molto sereni, facciamo sempre le cose secondo le regole, rispettandole. Non c'è nessun problema”. Primo colpo parato, viene da dire. Soprattutto la squadra ha bisogno di serenità e la società lavora perché ciò accada. Bisogna pensare solo al campo e non a quello che accade fuori.



Giuntoli: “Osimhen, non c'è nessun caso”

Giuntoli usa l'estintore anche sul presunto caso Victor Osimhen, rientrato in ritardo dalla trasferta con la Nazionale della Nigeria: “Non si capisce perché viene fuori un caso che non esiste. Osimhen, come tra l'altro tanti altri giocatori nelle settimane precedenti, ha chiesto un permesso per motivi personali, tra l'altro era anche squalificato per oggi. Il permesso era concordato. È un ragazzo straordinario, di grande professionalità, amato da tutti, ci chiediamo come sia venuta fuori questa cosa, non c'è nessun caso e non ci sarà assolutamente nessuna multa”.



