I convocati per la trasferta a Bergamo

Cronaca 2 Aprile 2022 Fonte: Corriere dello Sport



Nella lista c'è anche Giuseppe Ambrosino, capocannoniere della formazione Primavera





Sono 21 i convocati da Luciano Spalletti per la trasferta di domenica alle 15 a Bergamo, contro l'Atalanta. Il Napoli si trova in emergenza per le assenze di Meret, Rrahmani, Di Lorenzo, Ounas, Petagna e Osimhen. Compare nella lista anche Giuseppe Ambrosino, capocannoniere della formazione Primavera 1, classe 2003, un giovane molto promettente.



Napoli: a centrocampo ci sono Anguissa e Fabian Ruiz

Spalletti ha convocato regolarmente i centrocampisti Anguissa e Fabian Ruiz. Il primo ha recuperato dall'infortunio che gli ha impedito di rispondere alla convocazione della Nazionale, il secondo ha accusato un po' di febbre durante la settimana. Sta bene e parte regolarmente per la trasferta di Bergamo pure Politano.



Andiamo dunque a vedere chi sono i convocati del Napoli per la trasferta con l'Atalanta:



Portieri: Idasiak, Marfella e Ospina.



Difensori: Ghoulam, Juan Jesus, Koulibaly, Malcuit, Mario Rui, Tuanzebe e Zanoli.



Centrocampisti: Lobotka, Fabian Ruiz, Anguissa, Demme, Elmas e Zielinski.



Attaccanti: Ambrosino, Insigne, Mertens, Politano e Lozano.