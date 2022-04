Koulibaly: "Inseguiamo il sogno"

Corriere dello Sport



"A Bergamo dovremo tornare a tenere la porta inviolata, perché se non prendi reti poi là davanti abbiamo grande qualità"





Interviste1 Aprile 2022Corriere dello Sport"A Bergamo dovremo tornare a tenere la porta inviolata, perché se non prendi reti poi là davanti abbiamo grande qualità" "Mi sento napoletano. Amo Napoli. Vogliamo conquistare un sogno". Così Kalidou Koulibaly, ai microfoni di Radio Kiss Kiss, a due giorni dalla trasferta di Bergamo. Il difensore è rientrato dagli impegni con la Nazionale del Senegal (con cui ha conquistato un posto ai Mondiali dopo la lotteria dei calci di rigore contro l'Egitto) ed è pronto a dare il proprio contributo alla causa azzurra per il rush finale del campionato. "Il 2022 è iniziato benissimo con la nazionale, spero di portare in Qatar anche un pezzo di Napoli con me. Adesso però sono concentrato al massimo per inseguire un sogno insieme alla nostra città".



