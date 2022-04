A Bergamo il Napoli potrà contare su Fabian Ruiz

Il Napoli si prepara a rientrare in campo per la ripresa del campionato, subito dopo la sosta per le Nazionali. Così, in vista del match a Bergamo contro l'Atalanta, previsto alle 15 di domenica 3 aprile, stamattina gli azzurri hanno svolto una seduta di allenamento al Konami Training Center di Castel Volturno.



Secondo quanto riportato dal sito ufficiale del club attraverso un comunicato, "Il gruppo - dopo una prima fase di attivazione - ha svolto esercitazione tattica e partita a campo ridotto". Lavoro personalizzato in campo per Ounas, Petagna e Meret. Mentre Fabian, Zielinski, Rrahmani, Lobotka, Koulibaly ed Elmas hanno svolto l'intera seduta in gruppo, così come Ospina è rientrato oggi dall'impegno con la sua Nazionale.



Spalletti potrà contare su Fabian Ruiz

Dopo il recupero di ieri di André-Franck Anguissa (che ha rinunciato alla vittoriosa doppia sfida playoff del suo Camerun per recuperare al 100% la condizione fisica), anche il centrocampista spagnolo Fabian Ruiz ha ripreso l'allenamento in gruppo e avanzano le probabilità di vederlo in campo già dal primo minuto contro la Dea di Gian Piero Gasperini.